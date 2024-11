ANP minister Van Weel (Justitie)

NOS Nieuws • vandaag, 15:51 • Aangepast vandaag, 16:00 Kabinet heeft langer nodig voor strategie tegen antisemitisme

Het kabinet neemt meer tijd om met een strategie tegen antisemitisme te komen. Dat schrijft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Het was de bedoeling om morgen, voor de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid van volgende week, met de strategie naar buiten te komen.

Maar Van Weel schrijft dat hij vanwege de "verschrikkelijke gebeurtenissen" in Amsterdam, de Catshuis-sessie eerder deze week met Joodse organisaties en "het goede debat van gisteren" meer tijd wil nemen.

Om de strategie gereed te maken wil Van Weel ook de wensen van de Kamer en verschillende Joodse en maatschappelijke organisaties mee nemen. Gisteren werd wel bekend dat met de strategie 4,5 miljoen euro is gemoeid. Daarvan gaat 1,2 miljoen euro naar betere beveiliging van Joodse instellingen.

Van Weel streeft er nog steeds naar op "korte termijn" met de strategie naar de Kamer te komen, maar dus niet meer voor de begrotingsbehandeling, die nu gepland staat voor volgende week.

'Vergaande maatregelen'

Gisteren zei premier Schoof de Kamer toe dat het kabinet vergaande maatregelen gaat onderzoeken tegen antisemitisch geweld. Onder meer de mogelijkheid om mensen die veroordeeld zijn voor antisemitisch geweld en die een dubbel paspoort hebben het Nederlanderschap af te nemen.

Het is nog onzeker of er een meerderheid is voor deze vorm van de-naturalisatie. NSC benadrukte in het debat dat de partij in de formatie alleen heeft ingestemd met een onderzoek, meer niet.

Sinds 2017 is er in 24 gevallen besloten het Nederlandse paspoort in te trekken in het belang van de nationale veiligheid. In nog eens 34 zaken is het Nederlanderschap ingetrokken na een veroordeling voor een terroristisch misdrijf. Bijna al deze besluiten zijn aangevochten bij de rechter. In totaal zijn er 25 intrekkingen definitief. Deze laatste cijfers zijn van juni dit jaar.

De overheid mag niemand staatloos maken. Dat wil zeggen dat alleen het Nederlanderschap van mensen met een dubbele nationaliteit kan worden ingetrokken. Het grootste deel van de intrekkingen betreft Nederlanders met ook de Marokkaanse nationaliteit. Zij hebben 'vanzelf' twee nationaliteiten omdat de Marokkaanse overheid ze automatisch een Marokkaans paspoort geeft, ook als ze in Nederland geboren zijn.

De Tweede Kamer debatteerde gisteren urenlang over de gebeurtenissen van vorige week in Amsterdam, rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Alle partijen spraken hun afschuw en veroordeling uit over het achtervolgen, opjagen en mishandelen van Israëlische voetbalfans.

Maatregelen die genoemd zijn In het debat van gisteren werden allerlei maatregelen genoemd tegen antisemitisme. Sommige zijn al in werking, andere moeten nog worden onderzocht. Een overzicht van waar zoal aan gedacht wordt: Het Openbaar Ministerie wijzen op de mogelijkheid om daders A'dam voor terrorisme te vervolgen (en daarmee Nederlanderschap te ontnemen)

Het mogelijk intrekken van de Nederlandse nationaliteit uitbreiden naar antisemitische geweldpleging

Een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties (was al door TK gevraagd)

'Leerstraf' voor daders antisemitisch geweld, bijvoorbeeld een verplicht bezoek aan Westerbork

Een verbod op Instagrampagina Cestmocro

De politie moet toegang krijgen tot WhatsApp-groepen bij vrees voor ongeregeldheden

Verruimen van de bevoegdheden van de politie

Inzetten van het snelrecht

De straffen voor antisemitisme verhogen

Het aanscherpen van demonstratierecht

Het verbieden van organisaties als Samidoun

4,5 miljoen euro voor de aanpak van antisemitisme, waarvan 1,2 miljoen voor beveiliging joodse scholen