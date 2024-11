Faber: meer opvangplekken nodig voor jonge vluchtelingen

Reden tot grote zorg

Volgens de ministers is de opvangsituatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen met en zonder verblijfsstatus, reden tot grote zorg. Ze benadrukken dat het aantal plekken achterblijft bij wat nodig is en dat de doorstroom vanuit het opvangcentrum in Ter Apel naar andere locaties stagneert. "Het COA en Nidos zetten zich onvermoeibaar in om meer duurzame opvangplekken voor amv's te realiseren. Dat kunnen zij echter niet alleen."

Ook in het algemeen is de druk op de asielopvang zeer hoog en de verwachting is dat die nog zal toenemen. "Onvoldoende uitstroom van statushouders uit de opvang naar huisvesting is hiervan een van de oorzaken", schrijven de bewindslieden in hun brief aan provincies en gemeenten. De brief is twee weken geleden al verstuurd, en is vandaag naar de Tweede Kamer gegaan.