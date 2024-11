Lichaamsresten huis Heerhugowaard zijn van vermiste man

De lichaamsresten die dinsdag werden gevonden in de woning van de vermiste Albert Visser in Heerhugowaard zijn inderdaad van hem, meldt de politie op X.

Bij forensisch onderzoek zijn in de woning meerdere lichaamsdelen gevonden. Een vingerafdrukkenonderzoek wijst uit dat er een match van 100 procent is met de vermiste Albert Visser.

Een man van 31 werd eerder deze week gearresteerd in verband met de zaak. De man zit nog steeds vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt een woordvoerder van de politie. Mogelijk is het de zoon van Visser, maar dat wil de politie niet bevestigen.

Financieel conflict

Albert Visser verdween in januari 2021. Een vriend gaf hem in oktober van dat jaar als vermist op nadat hij maandenlang niets van hem had vernomen.