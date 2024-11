Mizzle Media Agenten schermen het huis af voor het onderzoek

NOS Nieuws • vandaag, 09:25 Politie vindt mogelijk menselijke resten in woning Heerhugowaard

Forensisch specialisten hebben sterke aanwijzingen dat er menselijke resten zijn gevonden in de woning in Heerhugowaard waar door de politie wordt gezocht naar overblijfselen van de in 2021 verdwenen Albert Visser. Een 31-jarige man uit Heerhugowaard is opgepakt.

De politie zegt tegen de NOS dat de sporen in de woning zijn gevonden, niet in de tuin. Verder onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad menselijke resten zijn en van wie. Of de aangehouden man de zoon is van Albert Visser, wil de politie niet bevestigen.

Financieel conflict

De destijds 67-jarige Albert Visser werd in oktober 2021 door een vriend als vermist opgegeven bij de politie. Negen maanden nadat hij voor het laatst was gezien. Hij woonde in het huis dat nu wordt onderzocht. De politie ging destijds niet direct uit van een misdrijf, maar doet dat inmiddels wel.

De zoon kocht drie jaar geleden het huis van zijn vader die vervolgens een kamer bij hem huurde. Er ontstond een hooglopend financieel conflict tussen de twee. Toen de rechtszaak begin 2021 diende, kwam Visser al niet meer opdagen.

Dagboek

De politie vond eerder al een dagboek van de verdwenen man, waarin hij dagelijks de meterstanden noteerde. De laatste keer dat hij dat deed was op 10 januari 2021. "Omdat er sindsdien geen enkel teken van leven meer van hem is vernomen, is het zeer aannemelijk dat hij er niet meer is", aldus de politie.

De politie besteedt vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.