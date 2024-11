Media TV De chaos bij de Mediamarkt eind oktober

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 09:55 Geen strengere regels Rotterdam ondanks bestorming Mediamarkt

Er komen geen strengere regels in de Rotterdamse binnenstad ondanks de bestorming van de Mediamarkt eind oktober. Een meerderheid van de gemeenteraad voelt er niets voor om meer politie in te zetten of grote commerciële evenementen te verbieden.

"We moeten onze oren niet laten hangen en zeker niet buigen voor het asociale gedrag van een hele kleine groep relschoppers die het voor iedereen verpest", zei wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) tijdens de raadsvergadering gisteravond, meldt de regionale zender Rijnmond.

Het liep in de nacht van 26 op 27 oktober volledig uit de hand bij een nachtelijke kortingsactie van Mediamarkt in Rotterdam. De elektronicaketen wilde vanaf middernacht een uur lang allerlei spullen met kortingen verkopen, maar kwam daar niet aan toe omdat zich een menigte van naar schatting 2000 mensen voor de deur verzamelde.

Een kwartier voordat de winkel open zou gaan kwam plotseling een groep te voorschijn van enkele tientallen mensen met hoodies en gezichtsbedekking. De groep vernielde de glazen voorpui en probeerde binnen te dringen. De politie moest eraan te pas komen om het personeel te ontzetten en het plein voor de winkel schoon te vegen. De kortingsactie was toen al afgeblazen.

Black Friday

Naar aanleiding van de rel pleitte raadslid Simon Ceulemans (Leefbaar Rotterdam) voor een mobiele politiepost op de Lijnbaan, in ieder geval als eind deze maand tijdens Black Friday opnieuw kortingsacties gepland staan.

Ook wilde Ceulemans dat de politie het samenscholingsverbod strenger handhaaft en nadrukkelijk controleert of mensen spullen bij zich hebben zoals bivakmutsen. Die zijn volgens hem bedoeld om de openbare orde of de veiligheid in gevaar te brengen. Ceulemans wees erop dat niet alleen hij maar ook veel winkeliers meer politie willen.

Maar de nieuwe burgemeester Carola Schouten vond de politiepost geen goed idee. "Je moet daar iemand inzetten die anders in het hele winkelgebied zou rondlopen en allerlei zaken kan zien", stelde ze, in haar eerste debat over de openbare orde in Rotterdam.

"Daarnaast is het gewone politiebureau dichtbij. De politie kan heel snel ter plaatse zijn." De burgemeester zei ook zich niet te willen bemoeien met hoe de politie en de boa's handhaven.

Gek maken

"Laten we elkaar niet gek maken met Black Friday voor de deur", aldus raadslid Imane El Filali (Volt). "Het tijdstip, het aantal mensen en de omstandigheden zijn compleet anders." Een meerderheid van de raad was het met haar eens.

Wat er wel gaat gebeuren is dat Rotterdam minder makkelijk ontheffingen gaat verlenen voor grote commerciële evenementen, als daar extra politie-inzet bij nodig is. "We kwamen er te laat achter dat de Mediamarkt te veel had ingezet op promotie van het evenement. Dat is een les die we hebben geleerd: niet meer routinematig ontheffingen verlenen, maar maatwerk toepassen", zei wethouder Simons.

Een verbod naar aanleiding van één nachtelijke rel ging ook hem te ver. Rotterdam heeft de afgelopen jaren zo'n twintig van dit soort acties toegestaan, liet de wethouder weten. Variërend van de drukbezochte Museumnacht tot een stripwinkel in Overschie die 's nachts het nieuwe album van Asterix en Obelix wilde verkopen. In al die gevallen verliepen de evenementen probleemloos.