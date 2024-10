Vernielingen en opstootjes bij kortingsactie MediaMarkt Rotterdam

Een kortingsactie van een MediaMarkt-filiaal in het centrum van Rotterdam heeft geleid tot vernielingen en opstootjes. De politie heeft het plein bij de winkel inmiddels leeg geveegd.

De winkel zou vanwege het 25-jarig jubileum een uur opengaan in de nacht van zaterdag op zondag. In dat uur zouden klanten met flinke kortingen producten kunnen kopen. De actie had een flinke toeloop: de politie zegt dat er honderden mensen voor de winkel stonden.