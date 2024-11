NOS Een kantoorruimte in de Randstad

NOS Nieuws • vandaag, 06:54 Equal Pay Day: vrouwen werken symbolisch de rest van het jaar voor niks Annabel van Gestel redacteur Online

"Waarom willen jullie vrouwen altijd meer geld?", vroeg een leidinggevende toen Webby van den Berg om loonsverhoging vroeg. Ze bekleedde tijdelijk een hogere functie en wilde daar extra voor betaald krijgen. "Dat werd ronduit niet gewaardeerd."

Vakbond FNV heeft de verhalen van Webby en 42 andere vrouwen gebundeld om aandacht te vragen voor voor Equal Pay Day: vanaf vandaag werken vrouwen in Nederland de rest van het jaar "voor niks".

Met andere woorden: vrouwen zouden dit jaar gemiddeld 47 dagen extra moeten werken om hetzelfde betaald te krijgen als mannen.

Mannen hoger loon

Webby werkt in de beveiliging. Zij kwam ongelijkheid op haar werk op het spoor toen zij merkte dat zij veel meer nachtdiensten kreeg dan mannelijke collega's. "Een collega zei tegen me: dat komt omdat jij een goedkopere kracht bent in de nacht dan de mannen", licht Webby haar ervaring toe op een FNV-bijeenkomst.

Webby vroeg mannelijke collega's vervolgens wat ze verdienden. "Wat bleek: alle vrouwen in gelijke functies kregen hetzelfde uurloon, terwijl mannelijke collega's in die functies vaak een hoger uurloon kregen én vaker een salarisverhoging wisten uit te onderhandelen."

De loonkloof Gemiddeld is het uurloon van Nederlandse vrouwen 12 procent lager dan dat van mannen, blijkt uit de laatste CBS-cijfers. Dat percentage krimpt elk jaar iets. Als wordt gecorrigeerd voor het feit dat vrouwen vaak in lager betaalde functies en sectoren werken, blijft er een gemiddeld 'onverklaarbaar loonverschil' van 6 procent over. Bij de overheid is dat percentage iets lager, in het bedrijfsleven iets hoger. Persbureau Bloomberg becijferde vorig jaar dat, als de loonkloof zich in dit tempo blijft ontwikkelen, mannen en vrouwen in de EU pas in 2086 evenveel verdienen voor hetzelfde werk. Wanneer ook andere vergoedingen - zoals een auto van de zaak, een dertiende maand en winstdelingen - worden meegerekend, groeit de loonkloof juist, zo berekenden Intermediair en Nyenrode Business Universiteit vorig jaar.

Dat vrouwen minder goed kunnen onderhandelen dan mannen, gelooft Webby niet. "Ik denk dat het vrouwen gewoon veel moeilijker wordt gemaakt. Je wordt al snel de mond gesnoerd bij de salariscommissie. Gesprekken verlopen intimiderend: waar denk je het lef vandaan te halen überhaupt om een salarisverhoging te vragen?"

Zelf bleef Webby het loonverschil aankaarten bij haar leidinggevenden, zonder succes. "Ik voel me niet als volwaardig gezien, terwijl wij vrouwen hetzelfde werk doen als de mannen. Soms met meer ervaring, kennis en dienstjaren."

Feiten en fabels over de loonkloof: Uit recent onderzoek van EenVandaag blijkt dat vrouwen een hogere drempel voelen om te onderhandelen over hun salaris. En als ze het doen, krijgen ze twee keer zo vaak 'nee' te horen als mannen. Uit onderzoek van Harvard blijkt bovendien dat vrouwen die om salarisverhoging vragen negatiever worden beoordeeld dan mannen.

Vaak wordt gezegd dat vrouwen nu eenmaal werken in sectoren die slechter betalen, zoals de zorg of het onderwijs. Maar onderzoek wijst uit dat, wanneer het aantal vrouwen in een sector toeneemt, het salaris in die sector naar verhouding afneemt. Dit heet de 'wet van Sullerot'.

wijst uit dat, wanneer het aantal vrouwen in een sector toeneemt, het salaris in die sector naar verhouding afneemt. Dit heet de 'wet van Sullerot'. Het aantal vrouwen in topfuncties in Nederland is relatief laag, vooral in het bedrijfsleven. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau komt dit onder meer doordat veel vrouwen parttime werken. In veel bedrijven worden topfuncties niet in deeltijd aangeboden.

Ook Liselotte van den Broek, werkzaam bij een gemeente, ontdekte per toeval dat ze minder verdiende dan een mannelijke collega met dezelfde functie. "Tijdens een kennismakingsgesprek kwamen we erachter dat hij twee treden hoger was ingeschaald dan ik. We bespraken waar het aan kon liggen. Was het ervaring? Opleiding? Dat was absoluut niet het geval."

Liselotte ging naar haar leidinggevenden. Die zeiden dat haar collega simpelweg beter had onderhandeld, maar wilden de salarissen niet gelijktrekken. "Ik heb nog meerdere keren met goede argumenten aangekaart waarom het salaris op zijn minst gelijk moest zijn. Ik heb ook gezegd: zo werken jullie mee aan de loonkloof. Zij draaiden het vervolgens om: ik zou hebben gezegd dat ik minder betaald krijg omdat ik een vrouw ben."

"Ik voelde me genaaid", zegt Liselotte. "Je zou willen dat het management de ballen heeft om de loonkloof te dichten. In mijn geval was het extra lullig: mijn leidinggevenden waren vrouwen."

Transparantie

Vorig jaar heeft de EU ingestemd met een richtlijn over loontransparantie. Die schrijft voor dat bedrijven in de EU open moeten zijn over de salarissen van hun werknemers. Als het loonverschil tussen mannen en vrouwen in gelijke functies zonder goede reden groter is dan 5 procent, moeten de bedrijven actie ondernemen.