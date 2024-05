Steeds meer vrouwen economisch zelfstandig, moeders werken vaker en meer

De economische emancipatie van vrouwen is nog niet voltooid. Nog altijd is een groter deel van de Nederlandse mannen dan van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig, blijkt uit een studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de jaren 70 was het arbeidsverbod dus van de baan. Toch had een huwelijk en met name de geboorte van kinderen nog wel veel effect op de economische zelfstandigheid van vrouwen. In de jaren 80, 90 en 00 is er nog steeds een dip te zien na het 25e levensjaar van vrouwen.