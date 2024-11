Dozen vol tabak en illegale sigaretten gevonden in bedrijfspand in Brabant

In een bedrijfspand in het Brabantse dorp Bladel zijn flinke hoeveelheden tabak gevonden. Ook lagen er dozen vol sigaretten opgeslagen. Niemand werd aangehouden.

In het pand troffen zij een complete productielijn voor illegale sigaretten aan. De precieze hoeveelheden worden nog geteld, zegt de woordvoerder. "Maar het is zeker dat het om een hele grote voorraad gaat." Een aantal sigaretten was ook al in verpakkingen gestopt. "In pakjes die wij kennen uit de winkels, bijvoorbeeld van Marlboro en Camel."