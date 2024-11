Reuters Donald Trump

NOS Nieuws • vandaag, 13:48 Trump aan de knoppen: deze mensen moeten in zijn regering komen

Met een ruime meerderheid heeft Republikein Donald Trump begin november de Amerikaanse verkiezingen gewonnen, ten koste van de Democraat Kamala Harris. Op 20 januari zal hij voor de tweede keer geïnaugureerd worden als president van de Verenigde Staten. Vanaf dat moment zal hij zijn intrede nemen in het Witte Huis en is hij officieel weer aan de macht.

In aanloop naar zijn inauguratie zal Trump namen bekendmaken van door hem beoogde leden van zijn nieuwe regering. Al deze benoemingen moeten nog worden goedgekeurd door de Senaat. Speciale commissies voelen daar de kandidaten aan de tand en kunnen ook benoemingen blokkeren. Vanaf januari hebben de Republikeinen weer een meerderheid in de Senaat.

Een overzicht van de mensen die Trump op het oog heeft voor zijn regering:

Stafchef - Susie Wiles

Een van de belangrijkste en machtigste functies in het Witte Huis. Zo is de stafchef de vertrouweling van de president, die prioriteiten stelt en zijn agenda bewaakt. Ook bepaalt de stafchef grotendeels wie er toegang krijgen tot de president.

Wiles is het brein achter de succesvolle campagne van Trump. Campagnestrateeg Stephen Miller wordt haar assistent.

Reuters Susie Wiles

Wiles leidde niet alleen Trumps campagne, maar werkte ook samen met advocaten aan de rechtszaken waarin hij is verwikkeld. Volgens Amerikaanse media is ze een vertrouweling voor de hele familie Trump.

Ze is al decennia actief in Washington, vooral op de achtergrond. Zo werkte ze onder verschillende presidenten, Congresleden en gouverneurs.

Minister van Buitenlandse Zaken - Marco Rubio

Rubio is sinds 2011 namens de Republikeinen senator voor Florida. Eerder dit jaar werd hij nog genoemd als potentiële running mate voor Trump. Hij staat in Washington bekend om zijn spierballentaal, iets wat Trump bewondert. In 2016 stond hij nog tegenover Trump in de strijd om de presidentskandidatuur voor de Republikeinse Partijn.

Hij staat bekend om zijn harde opstelling tegenover China. Ook staat hij rotsvast achter Israël. Zo vergeleek hij het Israëlische grondoffensief in Rafah met de zoektocht naar Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Rubio wil ook dat Oekraïne gaat onderhandelen met Rusland over een bestand.

Opvallend is dat hij er vorig jaar door een wetswijziging mede voor zorgde dat het voor de VS (en dus Trump) moeilijker wordt om uit de NAVO te stappen.

Minister van Defensie - Pete Hegseth

Hegseth is al jarenlang presentator bij de nieuwszender Fox News. Trump verscheen in de verkiezingscampagne veelvuldig in zijn ochtendprogramma.

Hegseth heeft een militaire achtergrond. Hij diende als infanterieofficier bij de Nationale Garde. Hij is namens het leger uitgezonden naar Afghanistan, Irak en het militaire detentiekamp Guantánamo Bay op Cuba. Hij is uitgesproken over het bestrijden van wat hij "wokeness" in het leger noemt.

"Met Pete aan het roer zijn de vijanden van Amerika gewaarschuwd", zei Trump over Hegseth.

AFP Pete Hegseth tijdens een tv-programma van Fox News

Minister van Binnenlandse Veiligheid - Kristi Noem

Noem is nu nog gouverneur van South Dakota en is een van de trouwste loyalisten van Trump. Ze heeft weinig ervaring op het gebied van nationale veiligheid, maar haar departement zal een centrale rol krijgen bij het immigratiebeleid, een van de belangrijkste pijlers in zijn campagne.

Noem noemde de Amerikaanse zuidgrens met Mexico "een oorlogsgebied". Ook stuurde ze militairen van de Nationale Garde vanuit South Dakota naar Texas om te helpen met grensbewaking. Ze kreeg nationale bekendheid door tijdens de coronapandemie geen mondkapjesplicht af te kondigen in haar staat.

Directeur CIA - John Ratcliffe

Ratcliffe was in Trumps vorige regeerperiode directeur van de nationale inlichtingendienst. Hij zat tussen 2015 en 2020 in het Huis van Afgevaardigden, waar hij gold als een van de meest conservatieve leden. Hij is momenteel voorzitter van een denktank die banden heeft met Trump.

Ratcliff besloot in 2020 het Congres niet langer te bezoeken voor briefings, maar informatie alleen nog schriftelijk te delen, tot ongenoegen van Democraten in het parlement.

Reuters Elon Musk tijdens de campagne van Trump

Minister van Overheidsefficiëntie - Elon Musk

Dit ministerie bestaat nog niet, maar volgens Trump gaat het om een externe organisatie die de overheid efficiënter moet laten functioneren en zuiniger moet maken. Dat wordt de opdracht voor Elon Musk; hij zal de strijd aangaan met wat de Republikeinen zien als "overbodige regels".

Techondernemer, Tesla-oprichter en X-eigenaar Musk was volop zichtbaar in de campagne van Trump. Zo sprak hij onder meer bij campagnerally's en stortte hij tientallen miljoenen dollars in de campagnekas. De nieuwe president had al aangekondigd dat er een rol voor Musk was weggelegd in zijn regering als hij de verkiezingen zou winnen.

Musk moet de nieuwe organisatie gaan leiden met de Amerikaanse ondernemer en miljardair Vivek Ramaswamy. Vorig jaar deed Ramaswamy nog een poging om presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen.

Ambassadeur in Israël - Mike Huckabee

Volgens Trump is Huckabee geliefd in Israël en zal hij "zich onvermoeibaar inzetten voor vrede in het Midden-Oosten". Oud-gouverneur van Arkansas Huckabee steunt de pro-Israëlkoers van Trump en "verwacht dat dat zo doorgaat".

Volgens hem is annexatie van de Westelijke Jordaanoever "natuurlijk" een optie tijdens de komende presidentstermijn, maar als diplomaat is "hij niet degene die over beleid gaat", zo schrijft de Israëlische krant The Times of Israël.

Eerder zei Huckabee dat "er niet zoiets bestaat als een bezetting". Hij zou ook gezegd hebben dat "Palestijnen niet bestaan". "Dat is een politiek middel om grondgebied van Israël af te dwingen." Huckabee probeerde zelf ook twee keer vergeefs om presidentskandidaat te worden, in 2008 en 2015.

Andere aanstellingen:

Tom Homan : 'Grens-tsaar'. Homan moet leiding geven aan de door Trump beloofde deportaties van ongedocumenteerden.

: 'Grens-tsaar'. Homan moet leiding geven aan de door Trump beloofde deportaties van ongedocumenteerden. Elise Stefanik: VN-ambassadeur. Is een Trump-loyalist en werd in december 2023 als lid van het Huis van Afgevaardigden bekend door haar stevige ondervragingen van universiteitsvoorzitters tijdens hoorzittingen na de grootschalige Gaza-protesten.