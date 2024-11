Trump stelt 'grens-tsaar' aan om grote deportatieplannen uit te voeren

'Humane manier'

In een interview op Fox News zei Homan dat ICE de plannen van Trump op een "humane manier" gaat uitvoeren. "Het wordt een doelgerichte, geplande operatie, uitgevoerd door de mannen van ICE. De mannen en vrouwen van ICE doen dit dagelijks. Ze zijn er goed in", zei hij. "Als we daarheen gaan, zullen we weten wie we zoeken. We weten hoogstwaarschijnlijk waar ze zullen zijn, en het zal op een humane manier gebeuren."