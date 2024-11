ANP Infuuszakken

NOS Nieuws • vandaag, 11:19 Gronings ziekenhuis gaat Nederland aan infuuszakken helpen

Het Martini Ziekenhuis in Groningen gaat proberen om het grote tekort aan infuusvloeistof deels op te lossen.

De apotheek van het Martini Ziekenhuizen maakt als een van de weinige ziekenhuisapotheken in Nederland zelf op grote schaal medicatie. Normaal gesproken is de productie van zakken met infuusvloeistof alleen voor eigen gebruik. Maar nu er veel te weinig zakken zijn, wil het ziekenhuis er meer maken.

"We willen graag ons steentje bijdragen", zegt ziekenhuisapotheker René van Hulst bij RTV Noord. "Daarom zullen we elke beschikbare ruimte in onze planning benutten om infusen te produceren en deze, indien ons eigen ziekenhuis ze niet nodig heeft, doorleveren aan andere ziekenhuizen."

Orkaan Helene

Infuusvloeistoffen worden gebruikt om via een infuus vloeistof toe te dienen aan patiënten, bijvoorbeeld na een operatie. Vaak wordt ook medicatie zoals antibiotica, morfine of chemokuren toegediend met een infuus. Maar sinds begin oktober is er een tekort. Dat wordt veroorzaakt door de tijdelijke sluiting van een grote productielocatie van producent Baxter in de Verenigde Staten. De fabriek in North Carolina raakte zwaar beschadigd door orkaan Helene.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) schat dat als gevolg daarvan een kwart minder dan normaal aan vloeistoffen geleverd kan worden. Dat zijn alleen al in Nederland tussen de 150.000 en 160.000 zakken per maand.

Ziekenhuizen proberen het tekort aan infuusvloeistof op te vangen door bijvoorbeeld pillen te geven in plaats van medicatie via een infuus. Ook is het advies om zo klein mogelijke zakken te gebruiken en wonden niet met infuusvloeistof te spoelen. De IGJ heeft bij wijze van uitzondering ook toestemming gegeven om vloeistof uit het buitenland te importeren.

Concrete hulp

Toch kloppen de collega's steeds vaker bij het Martini Ziekenhuis aan, merkt Van Hulst. Vijf ziekenhuizen hebben al om concrete hulp gevraagd. Ook het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen zocht contact.

Van Hulst wil helpen. Maar het hele tekort oplossen is onmogelijk, zegt hij. "Het gaat om duizenden infuuszakken. Het is onmogelijk voor ons om zoveel extra te produceren. Op dit moment inventariseren wij wat en voor welke ziekenhuizen we kunnen gaan bereiden."

Volle productieplanning

De ziekenhuisapotheker wijst erop dat de productie ook niet zomaar kan worden opgeschroefd. "'We hebben gelukkig al toestemming van de IGJ. Verder hebben we een volle productieplanning en willen we een tekort aan deze en andere geneesmiddelen voorkomen. Het is dus een kwestie van zorgvuldig plannen en afwegen. We kunnen pas vanaf begin december extra produceren."

De fabriek in Amerika draait inmiddels weer, maar naar verwachting speelt het tekort tot half januari.