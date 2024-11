Rijnmond De schade na de tweede explosie in het café

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 10:06 Opnieuw grote schade bij explosie café Rotterdam

Voor de tweede keer in een week tijd is er vannacht een explosie geweest in een café in het centrum van Rotterdam. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot.

De ontploffing afgelopen nacht vond even na 01.00 uur plaats, meldt Rijnmond. De ruiten van het pand sprongen, het kozijn raakte ontzet en de straat kwam vol te liggen met glasscherven. In het café zelf brak brand uit.

Bij het blussen van de brand trof de brandweer de spaanplaten aan waarmee de ruiten waren dichtgetimmerd na een eerdere explosie in hetzelfde pand, in de nacht van zondag op maandag rond 03.20 uur. Ook toen ontstond al grote schade en lagen de brokstukken tot aan de overkant van de straat.

Na politieonderzoek bleek dat bij die eerste explosie een cobra (illegaal vuurwerk) naar binnen was gegooid. De politie pakte in de loop van maandag een 14-jarige jongen op als verdachte. Hij zat gisteren nog vast. Of de jongen vannacht ook nog opgesloten zat, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

Barendrecht

Iets verderop in Barendrecht, was er gisternacht voor de derde keer in korte tijd een ontploffing bij een woning aan de Mandenmakerij. Ook daar bleef iedereen ongedeerd, maar ontstond zowel gisternacht als tijdens twee nachten vorige week veel schade. Voor de explosies in Barendrecht is nog niemand opgepakt.