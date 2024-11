Canadese bondscoach voetbalsters definitief weg na spionage-schandaal tijdens Spelen

Bondscoach Bev Priestman is ontslagen bij de Canadese vrouwenvoetbalploeg. De aanleiding is een spionage-schandaal, dat begon tijdens de Olympische Spelen. Na onderzoek van een advocatenkantoor naar de spionage heeft de Canadese voetbalbond de conclusie getrokken dat er geen plaats meer is voor de 38-jarige coach. Priestman en haar assistenten stonden al sinds eind juli op non-actief.