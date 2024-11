Trump wil Musk aan roer van nieuw ministerie en Fox-commentator op Defensie

Volop aanwezig in campagne

Fox-commentator op Defensie

"Pete is zijn hele leven al een strijder voor de troepen en voor het land. Pete is sterk, slim en gelooft echt in America First", schrijft Trump op zijn eigen platform Truth Social. "Met Pete aan het roer zijn de vijanden van Amerika gewaarschuwd."

Hegseth is ook de schrijver van The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free, dat eerder dit jaar verscheen. Hij is uitgesproken over het uitroeien van wat hij "woke-ness" in het Amerikaanse leger noemt.