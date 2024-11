ANP Fabriek van Shell in Moerdijk

NOS Nieuws • vandaag, 21:52 Boeren en fabrieken in Brabant raken ongebruikte stikstofruimte kwijt

De provincie Noord-Brabant gaat ongebruikte stikstofruimte van veehouderijen en grote industriële bedrijven intrekken. Veel bedrijven hebben binnen hun vergunning de mogelijkheid om meer dieren te houden of stikstof uit te stoten dan ze in de praktijk doen. Als die ruimte alsnog wordt gebruikt, kan dat tot extra stikstofuitstoot leiden en dat wil de provincie voorkomen.

Brabant is de eerste provincie die deze maatregel neemt. Volgens de provincie is het nodig, omdat er in Brabant veel beschermde, stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn die lijden onder de neerslag van stikstof.

Voor Natura 2000-gebieden geldt een verslechteringsverbod. Dat is Europees afgesproken in de Habitatrichtlijn. Het betekent dat de natuur in die gebieden niet achteruit mag gaan. De vergunningverlening voor veel bouwprojecten in Brabant ligt nu vrijwel stil, omdat daarbij stikstof vrijkomt. Daar kan alleen verandering in komen als de stikstofdepositie omlaag gaat, zegt gedeputeerde Saskia Boelema.

'Noodzakelijk'

Volgens Boelema is het een "noodzakelijke stap" om weer nieuwe vergunningen voor bedrijven af te kunnen geven. "Met het intrekken van ongebruikte ruimte nemen we een noodzakelijke, preventieve maatregel die verdere toename van de stikstofdepositie voorkomt. Willen we uiteindelijk weer vergunningen geven, dan kunnen we er niet omheen om ongebruikte ruimte in te trekken."

Noord-Brabant begint op 1 juli 2026 met het intrekken van ongebruikte stikstofruimte. Boeren die al een vergunning hebben om een stal te bouwen hebben dus nog anderhalf jaar de tijd om dat te doen.

Doen ze niet op tijd iets met hun vergunning, dan raken ze de nog ongebruikte stikstofruimte kwijt. Dat geldt ook voor boeren met een 'slapende vergunning'. Dat zijn vergunningen van boeren die zijn gestopt met hun bedrijf.

Grote uitstoters

Bij de industrie richt de provincie zich op de tien bedrijven die het meest uitstoten. Volgens de krant BN DeStem gaat het onder meer om de chemische fabriek van Shell in Moerdijk, afvalverwerker Attero in Moerdijk en de elektriciteitscentrale van RWE, de Amercentrale, in Geertruidenberg.

Noord-Brabant geeft sinds maart 2022 geen vergunning meer voor projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden.

Dat is het gevolg van een onderzoek naar de staat van die gebieden, waaruit bleek dat de kwaliteit van de natuur was verslechterd.

Eind vorig jaar besloot de provincie dat bouwprojecten waarbij uit ecologisch onderzoek blijkt dat maar weinig stikstof wordt uitgestoten toch zonder vergunning van start mogen.

Eerder maakten we deze uitlegvideo over stikstof:

2:57 Wat is stikstof en waarom is het een probleem?