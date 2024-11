Eyevine Frans Auerbach

NOS Nieuws • vandaag, 21:03 Kunstenaar Frank Auerbach (93), die zijn kunstwerken bleef overschilderen, overleden

De Brits-Duitse kunstenaar Frank Auerbach is overleden. De Joodse kunstschilder vluchtte als kind uit nazi-Duitsland en groeide uit tot een van de grootste naoorlogse Britse schilders. Auerbach was 93 jaar. Hij overleed gisterochtend thuis in Londen.

De kunstschilder stond bekend om zijn portretten en werken van straattaferelen. Hij schilderde graag Camden Town, de buurt in Noord-Londen waar hij lange tijd een atelier had.

Dikke schilderijen

De centimeters dikke lagen verf die vaak op zijn schilderijen zaten, waren zijn handelsmerk. Hij schraapte delen waar hij niet tevreden mee was weg en begon op hetzelfde doek opnieuw. Zo werden zijn doeken dikker en dikker.

In een interview dit jaar met The Courtauld galerij vertelt Auerbach dat hij al 75 jaar schildert, "of zoiets belachelijks, maar het is oneindig vermakelijk." Hij zei niet te weten hoe hij moet schilderen, "de dingen die op het doek verschijnen, verrassen me altijd."

'999 op de 1000 schilderijen niet goed genoeg'

Hij was niet gauw tevreden. "999 op de 1000 keer vind ik het niet goed genoeg. Maar ik probeer het opnieuw en maak het beter". Uit schaamte voor wat hij eerder had gemaakt, stelde hij. En het aantal centimeters verf blijft daardoor groeien.

Kenners hadden aanvankelijk kritiek op zijn techniek, maar zelf vond hij dat hij op deze manier de werkelijkheid het beste kon benaderen. David Bowie was groot fan van zijn werk. En hij was niet de enige. Auerbachs werken brengen miljoenen op.

Eyevine Werk van Frank Auerbach

Op 7-jarige leeftijd werd Auerbach door zijn ouders met een kindertransport meegegeven Verenigd Koninkrijk gezet. Het was 1939 en ze wilden hem beschermen tegen de nazi's. Zijn beide ouders zijn later vermoord in het vernietigingskamp Auschwitz.

Auerbach ging in het VK naar het Royal College of Art, waar hij talentvolle leeftijdsgenoten ontmoette zoals Leon Kossoff, Francis Bacon en Lucian Freud. Rembrandt was een van Auerbachs inspiratiebronnen.

Invloed van de oorlog

Het overleven van de Tweede Wereldoorlog had belangrijke invloed op de schilder, schrijft The Guardian. Auerbach ging vaak naar plekken in Londen die gebombardeerd waren. Hij had de drang om die plekken vast te leggen.

In 2013 exposeerde het Rijksmuseum in Amsterdam zes doeken van de Brits-Duitse kunstenaar, op de Eregalerij. Het was voor het eerst dat op deze plek in het museum werken hingen van een levende kunstenaar.