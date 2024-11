NOS Sport • vandaag, 15:54 De Groot geniet na heupoperatie van leven buiten topsport: 'Kwam precies op juiste moment'

1:40 De Groot geniet na heupoperatie van leven buiten topsport: 'Kwam precies op juiste moment'

De rolstoeltenniswereld moet het de komende maanden stellen zonder Diede de Groot. De 27-jarige Nederlandse, die bij de afgelopen Paralympische Spelen zowel zilver pakte in het enkel- als dubbelspel, zit namelijk midden in het revalidatieproces van haar heupoperatie.

De Groot is een absolute grootheid in het rolstoeltennis. Het feit dat ze in Parijs 'slechts' zilver won en geen goud, was dan ook een grote teleurstelling. Ze won tussen 2017 en 2024 maar liefst 23 grandslamtoernooien. Door haar afwezigheid bij de Australian Open in 2025 kan ze geen vervolg geven aan de imposante reeks van zestien grandslamtitels op rij.

Als ze aan haar rentree denkt, komt als eerste Roland Garros, dat eind mei begint, bij haar op. "Maar ik probeer mezelf geen deadline te geven, omdat ik dan iets te snel gestrest raak en te gefocust ben op dat ik terug moet komen. Ik wil me nergens op vastpinnen. Want als het dan niet lukt, is dat hartstikke verdrietig."

Noodzakelijke ingreep

Ze heeft in haar leven al meerdere heupoperaties moeten ondergaan. "Maar ze hebben dat gewricht nooit helemaal goed kunnen krijgen", vertelt De Groot, die werd geboren met een beenlengteverschil. "Het heeft 27 jaar geduurd voordat ik er echt pijnklachten aan heb gekregen, daarom was het nu wel echt nodig. Ik had geen keuze meer."

Inmiddels heeft De Groot een volledig nieuwe heup gekregen - zowel een kop als een kom - om de pijnklachten weg te nemen. "Het was nu noodzakelijk omdat er artrose in het heupgewricht zat. Gelukkig tijdens het tennissen voelde ik het bijna niet, omdat ik dan in beweging ben. Maar als je in bed ligt, op de bank zit, koud bent, dan gaat het wrikken en dat doet pijn."

AFP Diede de Groot

Door de operatie kan ze even helemaal loskomen van het topsportleven en daar keek De Groot heel erg naar uit. "Ik denk dat, hoewel het helemaal gepland stond, het wel precies op het juiste moment kwam. Al tien jaar lang heb ik dag in dag uit alles gegeven. En ik merkte dat de juiste energie, de juiste motivatie er even niet meer was."

"Ik had vooral heel erg veel zin om niet meer in de topsportstructuur, dat dwangmatige te zitten." De Groot geeft wel direct eerlijk toe de structuur al een beetje te missen. "Maar ik hoef niet meer naar elk taartje te kijken dat ik wil opeten of op te letten als ik een avondje uit wil. Normaal paste dat niet in mijn topsportleven, nu heb ik daar de vrijheid en de tijd voor. Dat voelt wel goed."

Volgens De Groot is het goed om als persoon soms een stapje terug te zetten en het even helemaal ander te doen dan je gewend bent. "Dan kun je ondervinden dat het helemaal niks voor je is, of je ondervindt dat het fantastisch is. Dat is een leuke zoektocht."

Mentale zoektocht

Als De Groot weer terugkeert op de tennisbaan, wil ze het in elk geval anders gaan aanpakken, vertelt ze. "Ik weet nog niet precies hoe, maar ik zie het als een leuke uitdaging. Alle ogen zullen op me gericht zijn als ik terugkom. De druk zal niet anders zijn. Dat is de mentale zoektocht die ik aan het starten ben."

Pro Shots Diede de Groot

Praktisch gezien zal er wel wat moeten gebeuren als ze haar rentree maakt. "Ik zal wel wat aanpassingen moeten maken aan mijn stoel. Ik pas daar niet meer helemaal in, omdat mijn been wat langer is geworden. Daar ben ik wel mee bezig, dat zodra ik er klaar voor ben, ik direct de baan op kan. Verder lijkt het erop dat ik volledig kan herstellen. In principe, als alles gewoon goed gaat, lijkt me dat ik nog even hard mijn forehand kan slaan als dat ik dat een paar maanden geleden kon."

Zes weken vertraging

Voordat het zover is, wil De Groot vooral genieten van het leven buiten de topsport. "Ik heb zes weken vertraging gehad in mijn revalidatie, dus ik heb nog niet alles kunnen doen. Ik ben nog niet naar een concert gegaan en nog niet op vakantie geweest bijvoorbeeld. Ik heb nog niet heel erg kunnen ontspannen. Na de kerst hoop ik weer een beetje op twee benen te kunnen staan en echt weer dingetjes te kunnen doen."

"En ik kijk ook heel erg uit de kerstdagen te vieren met mijn familie, zonder het gevoel te hebben dat ik moet trainen. Gewoon de simpele dingen. Ik hoef niet per se een backpackreis te maken, bijvoorbeeld."