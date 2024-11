Italië moet opnieuw migranten uit Albanië ophalen

Italië moet opnieuw een groep migranten ophalen uit een opvangcentrum in Albanië. De rechtbank in Rome geeft geen toestemming voor de detentie van zeven mensen uit Egypte en Bangladesh. De zaak wordt overgedragen aan het Europees Hof van Justitie.

Vorige week vrijdag werden de migranten door de Italiaanse marine naar het opvangcentrum in Albanië gebracht, nadat ze uit zee waren gehaald. De regering van premier Meloni wil daar de komende tijd duizenden asielzoekers opvangen. Het is de bedoeling dat daar mensen terechtkomen die als 'niet kwetsbaar' worden beschouwd, oftewel mannen van wie Italië denkt dat ze weinig kans maken op een verblijfsvergunning.

Juridische tegenslagen

Het plan van de Italiaanse regering stuit echter op juridische tegenslagen. Ook toen vorige maand een eerste groep migranten naar het Albanese detentiecentrum werd gebracht, zette de rechtbank van Rome een streep door het plan. Volgens de rechtbank hadden de twaalf mensen recht op een reguliere asielaanvraag in Italië en moesten ze weer worden opgehaald.

Het ging ook toen om mannen uit Egypte en Bangladesh, landen die volgens Italië veilig zijn. De rechter was het daar echter niet mee eens en wees naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Volgens dat hof kan een land pas veilig worden verklaard als het grondgebied veilig is voor alle inwoners, dus ook voor bijvoorbeeld politieke dissidenten of homoseksuelen.