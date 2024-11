Duitse douane vindt levende slangen in speelgoed

Op het vliegveld bij de Duitse stad Leipzig heeft de douane veertien slangen in beslag genomen. Ze zaten verstopt in speelgoedvrachtwagens. Een van de slangen heeft de reis niet overleefd, meldt de Duitse douane.

De slangen waren vorige week woensdag gevonden in een zending vanuit Indonesië naar een adres het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om negen kleine slakkenetende slangen (Pareas) die in een aanhanger van een speelgoedvrachtwagen zaten. In een andere speelgoedaanhanger zaten vijf jonge Pacifische boa's (Candoia paulsoni en aspera). Deze slangensoorten zijn voor de mens niet giftig.