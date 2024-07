Op het vliegveld van de Chinese stad Shenzhen is een man aangehouden met 104 slangen in zijn broek. Hij probeerde de dieren het land in te smokkelen vanuit Hongkong.

Douanebeambten vonden bij een controle zes plastic zakjes in de kleding van de man waarin de diertjes rondkrioelden. "Allemaal levende exemplaren, van allerlei vormen, grootte en kleur", schrijft de douane in een persbericht.

Het ging om vijf soorten: melkslangen, westelijke haakneusslangen, korenslangen, Texaanse rattenslangen en stierslangen. Geen van deze soorten is giftig. Op één na komen ze allemaal niet voor in China.

Het is niet duidelijk wat de man met de slangen wilde, maar bekend is dat China een spil is in de internationale illegale handel in dieren. De douane schrijft dat de man zal worden vervolgd, maar meldt niet welke straf hem boven het hoofd hangt.