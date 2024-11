Turkse voetbalbaas ruim drie jaar de cel in na neerslaan scheidsrechter

Faruk Koca, voormalig voorzitter van de Turkse voetbalclub Ankaragücü, is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en zeven maanden. In december 2023 viel hij een scheidsrechter aan en riep hij "ik ga je vermoorden" naar de arbiter.

Koca sloeg na afloop van de wedstrijd tegen Rizespor scheidsrechter Halil Umut Meler vol in het gezicht met zijn vuist, nadat zijn ploeg Ankaragücü diep in de blessuretijd een gelijkmaker had geïncasseerd.

De betreffende scheidsrechter viel door de aanval van Koca op de grond, waar hij nog geschopt werd. De scheidsrechter hield er een breuk onder zijn oog aan over en moest voor een nacht worden opgenomen in het ziekenhuis.

In eerste instantie stelde Koca nog de scheidsrechter amper geraakt te hebben. Hij had het in zijn verklaring bij de politie over "foute beslissingen" en "provocerend gedrag" van de scheidsrechter.