NOS Nieuws • vandaag, 06:37 Wekdienst 11/11: Klimaattop van start in Bakoe • Carnavalsseizoen begint

Goedemorgen! In Bakoe begint vandaag de wereldwijde klimaattop. En in verschillende delen van het land is het feest: er is de opening van het carnavalsseizoen en kinderen gaan langs de deuren voor Sint-Maarten.

Eerst het weer: Vanmorgen trekt de regen weg, waarna geregeld de zon doorbreekt. Vanuit het noorden volgen ook enkele buien. Vanmiddag kan een enkele bui gepaard gaan met onweer. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het maximaal 11 tot 13 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Klimaattop COP29 begint in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Nederland is er dit jaar niet bij, heeft premier Schoof laten weten. Ook zijn er grote zorgen over de Verenigde Staten, die onder leiding van Trump opnieuw uit het akkoord van Parijs gaan stappen.

In Rotterdam worden voor het eerst kransen gelegd bij het Razzia Monument, ter nagedachtenis aan de ruim 50.000 mannen die in november 1944 werden weggevoerd naar Duitsland. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten houdt een toespraak.

In een deel van het land wordt de 'elfde van de elfde' gevierd, de aftrap van carnaval. Ook gaan vanavond op verschillende plekken in het land kinderen met lampions langs de deuren in het kader van Sint-Maarten.

Wat heb je gemist?

De onlangs als Amerikaanse president gekozen Donald Trump heeft in een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin erop aangedrongen de oorlog in Oekraïne niet te laten escaleren, meldt The Washington Post. Het zou daarmee het eerste gesprek tussen de twee zijn sinds Trump de verkiezingen won afgelopen week.

Trump zou donderdag vanuit zijn verblijfplaats in Florida Poetin hebben herinnerd aan "Washingtons aanzienlijke militaire aanwezigheid in Europa", zo schrijft de Amerikaanse krant op basis van een anonieme bron. In het gesprek liet Trump ook weten een vervolggesprek te willen om een "snelle oplossing van de oorlog in Oekraïne" te bespreken.

Ander nieuws uit de nacht:

Tientallen auto's verwoest bij grote brand op Schiphol-parking in Rijsenhout: Het gaat om zo'n 40 tot 50 voertuigen. De brandweer rukte rond 03.00 uur uit om de autobranden te blussen.

Dode op straat na steekpartij Vlissingen, verdachte opgepakt: Het slachtoffer werd net na middernacht gewond op straat gevonden bij een woning. Hij is ter plaatste overleden.

Regionale dagbladen roepen kabinet op btw-verhoging te schrappen: Op de voorpagina van titels van alle zeventien regionale dagbladen is een open brief gepubliceerd waarin zij het kabinet en de coalitiepartijen vragen de btw-verhoging van 9 naar 21 procent in te trekken.

En dan nog even dit?

Speelgoedfabrikant Mattel heeft excuses gemaakt voor een blunder waarbij een URL van een pornosite op de doos van een speelgoedverpakking is afgedrukt. Het gaat om poppen van de film Wicked, die binnenkort in de bioscoop draait.

Het was de bedoeling dat kopers naar wickedmovie.com gingen, maar in plaats daarvan werd de site pornoproducent Wicked genoemd. Mattel spreekt van een ongelukkige fout en zegt onmiddellijk actie te hebben genomen om die te verhelpen.

Fijne maandag!