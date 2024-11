Ed Mulholland | PDC Michael van Gerwen

gisteren, 17:59 Van Gerwen verliest van Anderson bij Grand Slam of Darts, Wattimena en Van Veen door

Darter Michael van Gerwen heeft in de groepsfase van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton met 5-4 verloren van Gary Anderson. Van Gerwen is daardoor nog niet zeker van een plek in de knock-outfase.

Gian van Veen en Jermaine Wattimena zijn dat wel. Zij wonnen hun eerste twee wedstrijden en kunnen niet meer achterhaald worden. Danny Noppert heeft ook twee keer gewonnen, maar kan in theorie nog twee plaatsen verliezen op maandag, al is die kans klein.

Noa-Lynn van Leuven en Wessel Nijman zijn na twee verloren partijen definitief uitgeschakeld.

Schot in de roos

In de spannende wedstrijd tussen Van Gerwen en Anderson ging het lang gelijk op. Anderson had met 105 een veel hoger gemiddelde dan Van Gerwen (90), toch bleef de Nederlander knap in de race. Door een schot in de roos op een cruciaal moment, ging de wedstrijd naar een allesbepalende negende leg.

Daar maakte de Schot toch het verschil, waardoor Van Gerwen op twee punten uit twee wedstrijden bleef steken. Maandag speelt hij tegen Ryan Joyce, die ook op twee punten staat. De winnaar van die partij plaatst zich voor de achtste finales.

De Grand Slam of Darts Op de Grand Slam of Darts komen de beste spelers van het afgelopen jaar in actie. Alle finalisten van tv-toernooien zijn automatisch geplaatst, net als winnaars van kleinere toernooien door Europa. Het veld wordt aangevuld met winnaars van een kwalificatietoernooi en succesvolle spelers op andere tours, zoals de Development Tour voor jonge spelers en de Women's Series. Er doen zes Nederlanders mee aan het toernooi: Michael van Gerwen (finalist World Matchplay), Jermaine Wattimena (finalist EK), Gian van Veen (finalist jeugd-WK), Wessel Nijman (beste speler jongerentour), Noa-Lynn van Leuven (nummer twee Women's Series) en Danny Noppert (via kwalificatietoernooi). Van Gerwen won het toernooi al drie keer. De winnaar van dit jaar neemt ruim 180.000 euro mee naar huis.

Van Veen en Wattimena zijn al zeker van een plek in de volgende ronde. Beiden wonnen in zes legs (5-1), van respectievelijk Stephen Bunting en Michael Smith. Van Veen gooide een gemiddelde van 114, zijn hoogste ooit op een tv-toernooi en het op twee na hoogste gemiddelde in de geschiedenis van de Grand Slam. Zaterdag won Van Veen al met een gemiddelde van 110 van Josh Rock.

Ook Danny Noppert is dicht bij de knock-outfase. De 33-jarige Fries won in poule A met 5-4 van de Schot Cameron Menzies. Op zaterdag klopte Noppert Beau Greaves, een van de twee vrouwelijke deelnemers.

Noppert plaatste zich vorige week via het kwalificatietoernooi pas voor de Grand Slam

PDC Danny Noppert na zijn zege