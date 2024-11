NOS Voetbal • vandaag, 16:24 Zegereeks Ajax komt ten einde met vermakelijk gelijkspel bij FC Twente

FC Twente en Ajax hebben elkaar in een mooie eredivisiewedstrijd in Enschede in evenwicht gehouden. Een duel vol kansen en aanvallend voetbal eindigde in 2-2.

Daarmee doorbreekt Twente een zegereeks van Ajax van zeven duels (in alle competities). De Tukkers kwamen twee keer op voorsprong via Michel Vlap, maar Ajax knokte zich beide malen terug.

Midweeks had zowel Twente als Ajax indruk gemaakt in de Europa League. Twente speelde een ontzettend goede eerste helft in Nice, maar gaf een 0-2 voorsprong weg (2-2). Ajax veegde in eigen huis de vloer aan met Maccabi Tel Aviv en won met 5-0.

Joseph Oosting voerde aardig wat wisselingen door in zijn basiselftal - Vlap stond er nu weer in - maar hield vast aan jongeling Gijs Besslink, die kort voor de verdediging speelde. Sem Steijn, die deze week ziek was, begon op de bank.

Bij Ajax begon Brian Brobbey als wissel en stonden Chuba Akpom en Wout Weghorst in de basis. Elk balcontact van laatstgenoemde ging gepaard met een fluitconcert van het thuispubliek. Deze zomer was Weghorst dicht bij een overgang naar Twente, maar hij koos uiteindelijk voor Ajax.

Eerst Twente, toen Ajax

In de eerste minuten van de wedstrijd in de Grolsche Veste had Twente de overhand, daarna nam Ajax het initiatief. De ploeg van Francesco Farioli bouwde goed op en werd in het eerste half uur een keer of drie erg gevaarlijk.

Rechtsbuiten Akpom was dicht bij een doelpunt, nadat hij door Weghorst alleen voor de keeper was gezet. Een paar minuten later vroeg hij om een strafschop, maar kreeg die niet van arbiter Allard Lindhout. Weghorst had daarna de 0-1 op zijn schoen, maar Lars Unnerstall lag nog net dwars.

De openingstreffer voor Ajax hing in de lucht, maar viel voor Twente. Youri Baas gaf de bal zomaar cadeau aan Vlap en die kegelde schitterend raak.

Voor Ajax stapelde de rampspoed zich opeens op, want een minuut na de tegengoal viel Mika Godts geblesseerd uit. De Belg, in goede vorm de laatste weken, greep naar zijn hamstring. Bertrand Traoré was zijn vervanger.

Op en neer

Na rust golfde de wedstrijd op en neer. Ajax was iets gevaarlijker, maar Sam Lammers kreeg een enorme kans op de 2-0. Hij hoefde alleen maar binnen te tikken, maar raakte de bal helemaal verkeerd.

Dat betreurde de spits een paar minuten later des te meer, toen Davy Klaassen de gelijkmaker binnengleed. Het voorbereidende werk van Kenneth Taylor - een dribbel en een strakke voorzet - was uitstekend.

ANP Kenneth Taylor viert een Ajax-goal

Maar Twente liet zich er zeker niet door uit het veld slaan en knokte terug. Linksback Anass Salah-Eddine hield een breedtebal met een uiterste krachtsinspanning binnen en bood Vlap zijn tweede schietkans van de wedstrijd. Dit keer draaide die de bal subtiel in de bovenhoek achter Remko Pasveer.

Ajax herstelde de schade binnen twee minuten. Weer ging Taylor ervandoor aan de linkerkant en weer zette hij hard en laag voor. Traoré kroop voor zijn man en tikte de 2-2 in het dak van het doel. Even daarvoor had Daan Rots dé kans op de 3-1 gehad, na een fout van Jordan Henderson.

In de slotfase had Twente iets meer over. Dat leverde nog een grote kans op voor invaller Steijn, zo'n tien minuten voor tijd. Zijn schot was goed, maar de redding van Pasveer was nog beter. Het bleek de laatste kans van het duel.