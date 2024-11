Pro Shots Francesco Farioli

NOS Voetbal • vandaag, 08:28 Farioli de gevierde man bij Ajax, maar bij vorige club Nice wordt hij niet gemist Thierry Boon redacteur/verslaggever NOS Sport

Thierry Boon redacteur/verslaggever NOS Sport



De Francesco Farioli-meter blijft stijgen in Amsterdam. Na zeges op Feyenoord, PSV en Maccabi lopen de Ajax-fans de Italiaanse polonaise. Vanmiddag kunnen de Amsterdammers tegen FC Twente (14.30 uur) de perfecte reeks voor de interlandbreak voltooien. Tegelijkertijd zijn ze in Nice, waar Farioli vorig jaar coach was, helemaal niet rouwig om zijn vertrek, zo blijkt uit een bezoek aan de kustplaats.

Wie goed kijkt, kan de naam van Wesley Sneijder ontdekken, in zwarte, sierlijke letters. Net als die van Dick van Dijk en Luigi Bruins overigens. De namen van veel oud-spelers van OGC Nice prijken op de muur van de persconferentiezaal op het trainingscomplex.

Farioli kon daar minutenlang blijven turen, vorig seizoen. Clubgeschiedenis, prachtig vond hij het. Op dit moderne complex, aan de Boulevard Jean Luciano in de luxueuze badplaats, sliep Farioli zelfs in het begin van zijn Franse tijd. Alles in het teken van voetbal.

ANP Francesco Farioli op het trainingsveld bij OGC Nice vorig seizoen

"Hij heeft ons zijn enorme grinta, de wil om te winnen, bijgebracht", vertelt Evann Guessand, de 23-jarige aanvaller die mede dankzij de lessen van Farioli international van Ivoorkust is geworden. "Ik heb graag met hem gewerkt, omdat ik me onder hem echt ontwikkeld heb als speler."

Formule 1-auto in de lobby

De lobby van het trainingscomplex van Nice heeft iets glamoureus. Het eerste waar je tegen aanloopt als je binnenstapt, is de Formule 1-bolide van Lewis Hamilton. Met de naam van Ineos erop, het bedrijf van de Britse zakenman Jim Ratcliffe, tevens groot sponsor van OGC Nice.

Pro Shots Jim Ratcliffe, de Britse zakenman, bij Nice

Farioli kreeg bij zijn aanstelling vorig jaar de taak om Europees voetbal te halen. Dat lukte. Lange tijd stond Nice zelfs tweede in de Franse competitie. Uiteindelijk eindigde het als vijfde, met een Europa League-ticket, waarin FC Twente donderdag op 2-2 werd gehouden, als gevolg.

Farioli 'saai'

Hoewel de resultaten dus meer dan aardig waren, kreeg Farioli met zijn staf, die grotendeels nu ook in Amsterdam werkt, de nodige kritiek te verwerken van de fans.

"Vraag een supporter van Nice naar Farioli en hij zal meteen het woord saai in de mond nemen", voorspelt Maxime Tilliette, die de club volgt namens zender RMC Sport.

Pro Shots Francesco Farioli als Nice-trainer in gesprek met Dave Brailsford van Ineos

Bij het rood-zwart gekleurde terras van 'Snack chez Gilou et Dany', uitkijkend op het stadion Allianz Riviera van Nice, blijkt die voorspelling uit te komen. Een groep twintigers laat inderdaad weten dat het vertoonde spel onder Farioli niet bepaald attractief was.

Verbazing over interesse Ajax

"Wij waren erg verbaasd toen we hoorden dat Ajax interesse in hem had", klinkt het. "Het is echt wel een goede gast en hij gaf alles voor de club, maar na het maken van een goal ging het team massaal naar achteren."

Uit gesprekken met verschillende fans is simpel een algemeen beeld te schetsen. Farioli's inzet werd alom gewaardeerd. Hij toonde interesse in de club, de stad en de mensen. Maar qua vermaak op het veld, stelde hij teleur. Zijn overgang naar Ajax wordt gezien als het beste voor alle partijen.

ANP Francesco Farioli als trainer van Ajax

Nice deed van de zomer dan ook niet moeilijk toen duidelijk werd dat Farioli openstond voor Ajax. Volgens sportjournalist Tilliette, die hem een seizoen lang van dichtbij meemaakte, wilde Farioli meteen naar Ajax.

Voetbalromanticus

"Hij is een echte voetbalromanticus. Hij houdt van de historie van Ajax, van de manier waarop ze spelen. Het DNA van een club is voor hem oprecht belangrijk."

Dat blijkt ook deze week weer, als duidelijk wordt dat de voorheen vrij kale spelerstunnel van de Amsterdammers plots volhangt met portretten van oud-spelers. Mede op voorspraak van Farioli, die zijn selectie eerder al meenam naar het museum van de club, om de spelers de rijke geschiedenis van Ajax te leren.

Pro Shots Francesco Farioli met de fans van Nice

Bij Nice gebruikte de Italiaan ook weleens de historie van de club in zijn speeches voor de wedstrijden. Het is een onderdeel van zijn visie om spelers te laten voelen wat het betekent om voor een club uit te komen. Nu kent Nice best een mooi verleden, maar het haalt het niet bij Ajax. Farioli smult daarvan.

De Franse journalisten, die goed met hem konden werken, liet hij achter met een goede fles Chianti, Italiaanse rode wijn. De fans moesten het doen zonder tastbare herinnering.

"Wij missen hem niet", vertelt de vriendengroep op het terras. "We gunnen Farioli het beste, maar het is goed hoe het gegaan is. Nu spelen we veel attractiever."