Na spectaculaire eerste minuten rekent Feyenoord simpel af met Almere City

Feyenoord heeft op bezoek bij Almere City met 1-4 gewonnen. De Rotterdammers herstelden zich daarmee een beetje van de midweekse tegenvaller tegen RB Salzburg in de Champions, toen thuis met 1-3 verloren werd.

Door de zege staat Feyenoord nu in punten gelijk met nummer drie Ajax, dat vanmiddag in actie komt in en tegen Twente. Almere City blijft voorlaatste, met alleen RKC onder zich op de ranglijst.