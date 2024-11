Zwitsers dorpje opnieuw bedreigd door rotslawine, mogelijk maandenlange evacuatie

Brienz ligt op zo'n 1150 meter hoogte, niet ver van Davos. De kans bestaat dat er dit keer 1,2 miljoen kubieke meter puin naar beneden komt. Gisteravond was er een bijeenkomst voor de bewoners van het dorpje in het oostelijke kanton Graubünden.

Veel frustraties

De puinmassa die op het dorp dreigt af te komen verplaatst zich met een snelheid van zo'n 25 centimeter per dag. Regen of rotsblokken zouden ervoor kunnen zorgen dat die snelheid 80 kilometer per uur of meer wordt, zei een geoloog op de bewonersavond. De kans is niet groot dat dat gebeurt, maar als het zo ver is heeft waarschuwen geen zin meer.