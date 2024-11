PEC Zwolle schudt chagrijn van zich af met klinkende zege op Fortuna Sittard

PEC Zwolle heeft voor het eerst sinds 29 september weer een wedstrijd gewonnen in de eredivisie. Voor eigen publiek leek PEC na een tegenvallende eerste helft tegen Fortuna Sittard weer op weg naar een nederlaag, maar de ploeg draaide de wedstrijd na rust knap om: 3-1.

Onvrede in Zwolle

Dit eredivisieseizoen won PEC Zwolle pas twee keer, begin september van Heracles (3-0) en eind september van Almere City (1-0). Ook de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles vorige week leverde ondanks een uitstekende eerste helft slechts een punt op (2-2).

Reden voor een club van 14 oud-spelers, onder leiding van Martin Reijnders (vader van Tijjani en Eliano) om uitgerekend vandaag in De Telegraaf hun beklag te doen over het technische beleid bij de club.

Het uitstekend gestarte Fortuna, dat al vier duels geen tegengoal had tegen gekregen, leek op voorhand geen fijne tegenstander om het chagrijn weg te spelen.

En dat bleek voor rust: PEC maakte het spel, maar wist amper gevaarlijk te worden. Toen Fortuna-back Mitchell Dijks bij grote uitzondering een keer naar voren trok, werd hij door Sherel Floranus in de zestien onhandig op de hakken gelopen.

De strafschop werd door Ezequiel Bullaude feilloos omgezet in een treffer: 0-1.

Daarmee had Fortuna precies wat het wilde. Toch richtte PEC Zwolle zich op, dwong de bezoekers na rust ver terug en werd al snel beloond.

Younes Namli draaide knap weg bij Jasper Dahlhaus, gaf een knappe steekpass op Damian an der Haar en diens voorzet werd door Dylan Mbayo in het doel gegleden.

Vijf minuten later waren de rollen omgedraaid. Dit keer was Mbayo de aangever op de 2-1 van Van der Haar, al zag hij de bal niet in het doel verdwijnen.