Unspash Telefoon

NOS Nieuws • vandaag, 12:53 Telegram deelt voor het eerst gegevens van criminelen met OM

Telegram heeft voor het eerst gegevens van criminelen gedeeld met het Openbaar Ministerie. Dat bevestigt het OM aan de NOS.

"We hebben een lange tijd te maken gehad met onwil aan de kant van Telegram om informatie te delen", aldus een woordvoerder. Het OM is daarom "heel blij" dat de berichtenservice dit nu wel doet. "We willen dit graag voortzetten."

In twintig strafzaken die te maken hebben met kinderporno en wapen- en drugshandel zijn afgelopen weken gegevens vrijgegeven. "Het is in strafrechtelijke onderzoeken heel erg helpend als gegevens van gebruikers zichtbaar worden", aldus de woordvoerder.

Oprichter opgepakt

Een paar weken geleden verwijderde Telegram - na maandenlang aandringen - Nederlandse bangalijsten van de app. Dat gebeurde nadat de oprichter van Telegram in Frankrijk was gearresteerd. Het land vindt dat de app te veel ruimte biedt aan criminelen.

Frankrijk houdt oprichter Pavel Doerov medeverantwoordelijk voor criminele praktijken die op zijn platform plaatsvinden, mede omdat het platform niet meewerkt met autoriteiten. Doerov heeft een borgsom van 5 miljoen betaald en mag het proces nu in vrijheid afwachten.

Het Openbaar Ministerie wil nog niet van een doorbaak spreken. "Het ziet ernaar uit dat het beleid van Telegram wijzigt. Maar we moeten nog zien of het echt een doorbraak is, of dat het alleen om incidenten gaat."