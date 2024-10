Telegram verwijdert na aandringen alsnog Nederlandse bangalijsten

Op aandringen van Offlimits en Slachtofferhulp is Telegram van dat besluit teruggekomen. "In maart hebben we al een verwijderverzoek ingediend", zegt directeur van Offlimits Robbert Hoving in het NOS Radio 1 Journaal. Daar kreeg de club geen antwoord op. Uiteindelijk heeft de organisatie een handhavingsverzoek opgesteld waarin staat dat Telegram de wet overtrad met de bangalijsten.