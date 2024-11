Orange Pictures Rutger Smith

NOS Sport • vandaag, 11:52 Smith verdedigt zich na felle kritiek Vlaamse coaches: 'Atleten niet verplicht naar Gent'

Oud-topatleet Rutger Smith heeft zich vrijdagavond in Gent verdedigd tegen de felle kritiek die hij als topsportcoördinator van Atletiek Vlaanderen twee weken geleden kreeg te verwerken via een open brief van toptrainers uit de Vlaamse atletiekwereld.

Volgens de coaches zou er sprake zijn van dwang en intimidatie in het topsportcentrum in Gent. Smith zou volgens de brief atleten dwingen om naar Gent te komen.

"De technische directie eist dat elite-atleten in Gent trainen onder hun hoede en wie dit weigert wordt afgestraft met een mogelijk verlies van financiële en sportieve steun", stond in de brief. "Dit soort machtsmisbruik is volstrekt onaanvaardbaar. Dit autoritaire beleid moet onmiddellijk worden stopgezet."

Maar volgens de succesvolle voormalig Nederlands kogelstoter is er geen sprake van dwang. "Voor alle duidelijkheid: we gaan niemand verplichten om naar Gent te komen. Het klopt ook niet dat atleten hun steun zullen verliezen als ze niet naar Gent komen."

Angst voor kleinere budgetten

Bij de Belgische coaches was er ook angst dat de budgetten voor de atleten kleiner zullen worden. Die vrees kon Smith vrijdagavond nog niet wegnemen. "We kennen de subsidie van Sport Vlaanderen elk jaar pas in december, dus we kunnen geen budget opmaken."

ANP Rutger Smith

Maar toch gaat er wel geld bespaard worden, wist hij te vertellen: "Wij gaan buitenlandse trainingsstages plannen om iedereen op één plaats samen te hebben. We moeten efficiënter met ons geld omgaan."

Er zouden wel persoonlijke budgetten overblijven waaruit atleten een privéstage of een privécoach kunnen vergoeden.

Kritiek op Nederlandse coach

In de open brief van eind oktober werd ook het vertrek geëist van de Nederlandse trainer Bram Peters. De voormalige coach van Femke Bol is in België nu verantwoordelijk voor de 4x400 meter estafetteploeg.

ANP Bram Peters

De 32-jarige Peters zou aangesteld zijn zonder open vacature en zonder transparantie zijn benoemd. Peters nam de functie over van Jacques Borlée die tegen de krant Het Nieuwsblad sprak van een 'dictatuur' bij Atletiek Vlaanderen.

Maar op de situatie rond Peters werd verder niet ingegaan.

Positief

Volgens het Belgische Sporza is de verdediging van Smith goed ontvangen in de atletiekwereld. Ook Smith zelf was tevreden. "Ik denk dat de vergadering positief is verlopen is, ik denk dat we alle vragen en onduidelijkheden hebben kunnen uiteenzetten."