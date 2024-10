Orange Pictures Rutger Smith

NOS Sport • vandaag, 12:08 Aanval Belgische atletiekcoaches op Nederlands duo: 'Angstsfeer en machtsmisbruik'

Nederlandse oud-atleten die nu werken in de Belgische atletiektop liggen onder vuur in België. Rutger Smith, topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen, en Bram Peters, coach van de Belgische estafetteploeg, krijgen in een open brief van toptrainers uit de Vlaamse atletiekwereld flinke kritiek.

"De toekomst van de Vlaamse Atletiekliga staat op het spel", staat in de brief die is ondertekend door 23 trainers van Belgische topatleten. Onder anderen Jacques Borlée, Tia Hellebaut en Michael Van der Plaetsen eisen het directe vertrek van Peters, de oud-coach van Femke Bol.

In de brief schrijven de critici dat er sprake zou zijn van dwang en intimidatie in topsportcentrum in Gent.

"De technische directie eist dat elite-atleten in Gent trainen onder hun hoede, en wie dit weigert, wordt afgestraft met een mogelijk verlies van financiële en sportieve steun. Dit soort machtsmisbruik is volstrekt onaanvaardbaar. Dit autoritaire beleid moet onmiddellijk worden stopgezet."

Nog geen reactie Smith en Peters Rutger Smith (43), sinds 2019 werkzaam bij de Belgische atletiekbond, en Bram Peters (32), pas sinds september van dit jaar in dienst, hebben nog niet gereageerd op pogingen van de NOS om hun reactie op de brief te krijgen. Smith won als kogelstoter WK-zilver in 2005 en was actief op de Olympische Spelen van 2004, 2008 en 2012. Peters stopte als 24-jarige leeftijd als sprinter en was afgelopen jaren (assistent-)coach van Femke Bol.

De huidige coaches van enkele Belgische topatleten voelen zich niet gehoord in het topsportbeleid.

"Zij zijn de drijvende kracht achter de successen van de afgelopen decennia", staat in de brief. "Het huidige beleid negeert deze expertise volledig. De federatie moet deze coaches niet buitensluiten, maar erkennen als de echte architecten van de topsportresultaten van hun atleten."

'Dictatuur'

Grote kritiek is er op de aanstelling van Peters, die volgens de kwade coaches zonder open vacature en zonder transparantie zou zijn benoemd. Hij nam destijds de positie over van Borlée, een van de ondertekenaars van de brief, die tegen de Vlaamse krant Het Nieuwsblad sprak van "een dictatuur".

"De estafetteteams hebben zonder overleg een nieuwe structuur opgelegd gekregen, wat onrust en verwarring creëert. Dit is totaal onacceptabel. De oplossing is duidelijk: Peters moet per direct worden verwijderd als hoofdcoach van het estafetteproject. Alleen op die manier kan de rust en sereniteit worden hersteld."

Kritiek klinkt ook op vermeende plannen om een trainingscentrum in Leuven te sluiten. Het zou allemaal een giftige werksfeer veroorzaken.

"Het huidige beleid creëert een toxische sfeer waarin zowel atleten als trainers gedemotiveerd raken", valt te lezen in de brief. "De dagelijkse conflicten en spanningen ondermijnen de sportieve voorbereidingen. Dit soort beleid is zowel fysisch als mentaal onhoudbaar."

'Angst, intimidatie en machtsmisbruik'

De coaches doen een frontale aanval op de eigen atletiekbond. "Dit is niet zomaar een zorgwekkend signaal, het is een dringende oproep tot actie. De huidige werkomgeving is onhoudbaar: een sfeer van angst, intimidatie en machtsmisbruik woekert binnen de topsportwerking. Dit moet onmiddellijk stoppen."

