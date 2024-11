Zeker 20 doden bij bomaanslag op treinstation Pakistan

Een bomaanslag op een treinstation in het zuidwesten van Pakistan heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost, melden functionarissen. Meer dan veertig mensen zijn gewond geraakt.

De explosie was op het station van Quetta, de hoofdstad van de provincie Beloetsjistan. Volgens een politiechef ging een bom af tussen passagiers die wachtten op een trein die naar Rawalpindi zou vertrekken.

De aanslag is vermoedelijk het werk van het Beloetsjistan Bevrijdingsleger (BLA). In een verklaring zegt de groepering dat het ging om een zelfmoordaanslag en dat Pakistaanse militairen het doelwit waren. De politie onderzoekt het bericht.

Rijk aan grondstoffen

Het BLA is de grootste separatistische groepering in de regio. Het gebied is rijk aan olie en mineralen, maar de militanten stellen dat de lokale bevolking te weinig terugziet van de opbrengsten.