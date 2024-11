Geneeskundestudenten beëindigen langste studentenstaking ooit in Marokko

EPA Sinds januari weigerden studenten om college te volgen en examens af te leggen

Na een staking van elf maanden gaan Marokkaanse geneeskundestudenten terug naar de universiteit. Sinds januari weigerden ze om college te volgen en examens af te leggen. Ze deden dit uit onvrede over een hervorming van hun opleiding. De studie werd met een jaar ingekort en de studenten vreesden dat ze daardoor niet goed voorbereid zouden zijn om als arts aan de slag te gaan.

Na tussenkomst van een bemiddelaar namens de koning zijn studentenverenigingen en het ministerie voor Hoger Onderwijs tot een akkoord gekomen. De belangrijkste toezegging die de studenten hebben gekregen is dat ze meer ondersteuning krijgen bij hun coschappen. Ook komen er meer stageplekken. Na een digitale stemming onder de studenten bleek bijna 58 procent van hen hiermee in te stemmen.

Groot tekort aan artsen

De overheid besloot in de aanloop naar het vorige studiejaar om de opleidingen met een jaar te verkorten om het schrijnende tekort aan artsen in het land weg te werken. Door de weerstand die dit opriep bij de studenten leek de maatregel juist het omgekeerde effect te hebben.

De aspirant-artsen vreesden dat ze hierdoor na het behalen van hun diploma in het diepe zouden worden gegooid. Bovendien waren ze bang dat hun diploma hierdoor in het buitenland minder waard zou worden. Veel beginnende artsen gaan liever aan de slag in Europese landen zoals Frankrijk.

De salarissen van het zorgpersoneel in Marokko zijn veel lager dan die van hun collega's in Europa. Artsen die werken in de openbare ziekenhuizen willen deze maand gaan staken om loonsverhoging af te dwingen. In oktober gingen artsen in opleiding om dezelfde reden de straat op. Op dit moment verdienen zij een maandsalaris van 3500 dirham, omgerekend ongeveer 350 euro.

Volgens cijfers van de Marokkaanse rekenkamer is er een tekort aan 47.000 artsen in het Noord-Afrikaanse land. Een van de voornaamste artsenorganisaties, de FEML, schat dat er jaarlijks tussen de zes- en zevenhonderd artsen vertrekken naar het buitenland.

Met waterkanonnen uiteengedreven

Ongeveer 25.000 geneeskundestudenten hebben meegedaan aan de langstdurende studentenstaking in de Marokkaanse geschiedenis, zegt studentenvereniging CEMC. Deelname was niet zonder risico's. Sommige studenten werden geschorst of kregen rechtszaken aan hun broek vanwege hun deelname aan de staking en het boycotten van hun examens.

Naarmate de onderhandelingen afgelopen zomer verder vastliepen, werd de sfeer steeds grimmiger. De overheid betichtte de studenten ervan alleen maar te staken omdat ze vreesden niet meer in Europa te kunnen werken.

Ook werden demonstraties op een hardhandige manier met waterkanonnen uiteengedreven door de ordediensten. Hierdoor voelden de ouders en grootouders van sommige studenten zich genoodzaakt om mee te demonstreren en zo hun kinderen te beschermen tegen het geweld.

De voornaamste eis van de studenten was om hun studie weer zeven jaar te laten duren, zoals voorheen het geval was. In het akkoord staat dat dit zo blijft voor iedereen die voor 2023 aan zijn studie zijn begonnen. Voor degenen die dit jaar en het vorige studiejaar zijn aangekomen wordt de studieduur zes jaar.

Examens inhalen

Hoewel het ze niet gelukt is om hun belangrijkste eis te verwezenlijken, verwelkomen de studenten het compromis. "We wachten al bijna een jaar op goed nieuws, dus ik ben zeker opgelucht. Maar ergens ben ik ook verdrietig. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een oplossing is gekomen? Veel problemen hadden voorkomen kunnen worden", vertelt de 23-jarige Houdaifa Zarhouni.

Het merendeel van zijn vierde en de eerste maanden van het vijfde studiejaar heeft hij geen collegezaal van binnen gezien. Toch heeft Zarhouni, net als veel van zijn medestudenten, er in die periode niet de brui aan gegeven. "We gaan nu eerst de gemiste examens van vorig jaar inhalen. De meeste van ons hebben tijdens de staking het initiatief genomen om wel te blijven studeren."

Volgens het ministerie van Hoger Onderwijs en Gezondheid moet de ondersteuning en uitbreiding van de coschappen ervoor zorgen dat aanstaande artsen ook met een zesjarige studie alsnog goed voorbereid de arbeidsmarkt op komen. Gezien het tekort aan artsen kan Marokko het zich niet veroorloven om deze groep studenten verloren te laten gaan.