43 apen ontsnapt uit medisch lab in VS, vormen volgens politie geen gevaar

In de Amerikaanse staat South Carolina zijn 43 apen ontsnapt uit een medisch onderzoekslaboratorium. Woensdag vergat een medewerker van het Alpha Genisis-centrum de deur van het verblijf goed op slot te doen, daarna zijn de resusapen ervandoor gegaan, zeggen lokale autoriteiten.

Volgens de CEO van het lab, Greg Westergaard, is het niet gek dat de volledige groep ontsnapt is. "Het zijn heel sociale apen en ze verplaatsen zich vaak in groepen. Dus als de eersten naar buiten gaan, volgt de rest meteen."