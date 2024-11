Grote vondst illegaal vuurwerk in Herwijnen en Duitsland

Het vuurwerkteam van de politie heeft in Herwijnen ruim 1000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Agenten troffen het vuurwerk aan bij het doorzoeken van een bedrijfspand en een garagebox in de Gelderse plaats.

Naar aanleiding van deze vondst werd direct ook een inval gedaan in een opslag in de Duitse plaats Hüven, enkele tientallen kilometers over de grens bij Emmen. Daar werd ruim 35.000 kilo illegaal vuurwerk ontdekt dat was bedoeld voor de Nederlandse markt.