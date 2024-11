Politie vindt 500 kilo vuurwerk in garageboxen onder flat, twee mannen vast

De politie heeft ruim 500 kilo vuurwerk gevonden in twee garageboxen onder een flatgebouw in Leeuwarden. Twee mannen van 30 en 32 jaar zijn aangehouden.

Het vuurwerk werd gisteren ontdekt na een anonieme melding. In één garagebox lag ruim 300 kilo vuurwerk en in de andere ruim 200. Het vuurwerk is in beslag genomen.