In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 18:26 Taakstraffen voor dodelijk ongeval met zwaar vuurwerk Ridderkerk

Twee mannen uit Alblasserdam zijn veroordeeld tot taakstraffen tot 240 uur voor een dodelijk ongeluk met illegaal vuurwerk in Ridderkerk. Een 24-jarige man kwam in december 2022 om het leven nadat er zwaar vuurwerk in zijn gezicht was ontploft.

Een 29-jarige verdachte was de leverancier van het vuurwerk. Hij kreeg een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De tweede verdachte van 30 jaar is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van negen maanden, meldt Rijnmond. Hij had het vuurwerk afgestoken

Het ongeluk gebeurde op 17 december 2022, vlak voor middernacht. De twee verdachten waren vrienden die eerder zwaar, illegaal vuurwerk hadden afgestoken.

Zij hadden de gebruiksaanwijzing niet gelezen en hadden niet door dat dit vuurwerk een zogeheten 'snellont' had, waardoor het vrijwel direct ontplofte na aansteken. Het slachtoffer, een 24-jarige man, werd geraakt in zijn gezicht. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

Onaanvaardbaar risico

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de twee verdachten verantwoordelijk voor de dood. Het OM had tegen de 29-jarige een taakstraf van 240 uur met een voorwaardelijke celstraf van negen maanden. Tegen de ander werd een taakstraf van 240 uur geëist, met een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De straf voor de leverancier is lager dan het OM had geëist. "U wist niet dat het vuurwerk een snellont bevatte en het kan u daarom niet worden verweten dat u deze kennis heeft verzwegen voor de andere verdachte", zei de rechter.

De straf voor de tweede verdachte is juist iets hoger dan de eis van justitie. "U heeft zich niets aangetrokken van het verbod op het afsteken van zwaar vuurwerk. U heeft daarmee een onaanvaardbaar risico genomen bij het afsteken", aldus de rechter.

Schadevergoeding

De rechtbank wil met de straffen een signaal afgeven. "Het gevaar van het ondeskundig afsteken van zwaar vuurwerk is hier verwezenlijkt met de dood van het slachtoffer."

De 30-jarige verdachte moet daarnaast aan de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding betalen. De andere verdachte hoeft dit vooralsnog niet te doen.

Volgens de rechter is het in deze strafzaak te ingewikkeld om een direct verband te leggen tussen het verstrekken van het vuurwerk en de dood van het slachtoffer.