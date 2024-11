Temu moet webshop aanpassen, anders dreigen Europese boetes

Omdat de populaire webshop in alle Europese landen dezelfde overtredingen begaat, is er voor een gezamenlijke actie van alle Europese consumententoezichthouders gekozen. De ACM in Nederland neemt deel aan deze actie.

"Omdat de rechten van alle consumenten in de Europese Unie worden geschonden, is het belangrijk om hiertegen samen een vuist te maken", zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. "Gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat dit stopt. Dat is goed voor consumenten en ook voor online retailers die zich wél aan de regels houden."