Europese klacht tegen webwinkel Temu: 'Manipulatief en oneerlijk'

"Temu is razend populair in Europa, maar opereert niet op een eerlijke manier. Het bedrijf houdt zoveel informatie achter dat consumenten geen weloverwogen aankoopbeslissing kunnen nemen", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

"Daarnaast hebben klanten geen idee of het product dat ze kopen wel veilig is. En tot slot staat Temu ook nog eens bol van de manipulatieve technieken om consumenten meer geld te laten uitgeven op het platform."

Klanten krijgen op Temu, na op een artikel te hebben geklikt, een duurder alternatief te zien. Dat is niet toegestaan, zegt de Consumentenbond. Volgens de bond is het voor klanten ook te moeilijk om hun account op te heffen. De klacht ligt nu in de 17 landen bij een toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM).