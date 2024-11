Gemeente Zeewolde De liftershalte in Zeewolde

In samenwerking met Omroep Flevoland NOS Nieuws • vandaag, 13:01 Bus vol? Dan ga je maar liften, zegt Zeewolde tegen scholieren

Ouders van schoolgaande kinderen in Zeewolde zijn bezorgd over de 'oplossing' die de gemeente heeft verzonnen voor de vaak overvolle bussen.

Sinds begin deze week moedigt de gemeente mensen, onder wie scholieren, aan om als alternatief voor de bus te gaan liften. Er is ook een speciale liftershalte inclusief bijpassend bordje ingericht in de Polderwijk. Maar ouders zien hun kinderen liever niet instappen bij een wildvreemde.

"Ik zie wel dat de bussen 's ochtends erg vol zitten. Dat het wel echt een gestamp is. Sommige kinderen blijven ook staan, want ja, die passen er gewoon niet in. Dus het is wel handig", reageert een moeder bij Omroep Flevoland. "Maar ik vraag me af of ik mijn eigen kind zou laten meenemen."

Bomvol

Het probleem met de bussen naar Nijkerk en Harderwijk is drieledig. Zoals op zo veel plekken in Nederland vallen regelmatig bussen uit door personeelsgebrek. De bussen die wel komen, zijn vooral tijdens de ochtendspits bomvol. Bovendien rijden buiten de spitstijden nauwelijks bussen naar Nijkerk en Harderwijk.

In al die gevallen is liften een oplossing, schrijft de gemeente op de website. "Het plaatsen van een fysieke paal als liftershalte, maakt de vraag naar een lift voor automobilisten zichtbaar", aldus de gemeente. "Zo bieden we inwoners de mogelijkheid om elkaar een (duurzaam) handje te helpen."

Risicovol

Maar ouders hebben gemengde gevoelens. Dat geldt ook voor GroenLinks in de Provinciale Staten. Burgerstatenlid Lucas Kramer van die partij noemt het "fijn" dat gemeenten met oplossingen komen voor problemen met het openbaar vervoer. Maar een liftershalte is ook riskant voor minderjarigen, zegt Kramer, "juist omdat we niet weten wie de bestuurder van de auto is". Kramer benadrukt dat de provincie in plaats daarvan het openbaar vervoer zou moeten verbeteren, zodat een liftershalte niet nodig is.

Onder het van de week geplaatste liftershalte-bordje heeft de gemeente Zeewolde ook een QR-code aangebracht met tips voor lifters. Daar staat te lezen: "Stap niet in als er meerdere personen in de auto zitten" En "Deel je locatie als je meerijdt".

Snel van A naar B

Maar GroenLinks-politicus Kramer vindt dat onvoldoende. Hij verwacht niet dat scholieren de tips lezen. "Ze willen snel van A naar B. Dat kan gewoon beter met de bus dan door middel van liften."

Een moeder bij de halte heeft een andere oplossing. "In mijn tijd fietste ik vijftien kilometer," vertelt ze. "Ik zou zeggen: lekker meer gaan fietsen."