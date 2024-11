AFP Een deel van het Amazonegebied dat door aangestoken vuur is verwoest

NOS Nieuws • vandaag, 07:24 Ontbossing Amazonegebied op het laagste niveau in negen jaar tijd

In het afgelopen jaar is 6288 vierkante kilometer bos in het Braziliaanse Amazonegebied verloren gegaan, meldt de Braziliaanse overheid. Dat is het kleinste aantal in negen jaar tijd.

De cijfers gaan over de periode tussen augustus 2023 en juli 2024. Een jaar eerder ging meer dan 9000 vierkante kilometer bos verloren, meldt het Braziliaanse ministerie van Milieu. Dat is ruim 30 procent meer dan nu.

Voor het eerst in vijf jaar nam de ontbossing ook af in de Cerrado, een savanneachtig gebied in het zuidoosten van Brazilië. Het ontbossingscijfer is een kwart lager dan vorig jaar.

Betere controles

Volgens de Braziliaanse regering is de ontwikkeling te danken aan betere controles. President Lula da Silva kondigde bij zijn aantreden vorig jaar aan om de Braziliaanse natuur beter te beschermen. Hij wil de ontbossing van het Amazonegebied voor 2030 helemaal stoppen. Volgend jaar moeten nog eens zo'n 800 mensen aangetrokken worden om te controleren op ontbossing.

"Dit is het resultaat van ons werk", zegt milieuminister Marina Silva. "We kunnen iets doen aan klimaatverandering." Het behouden van het Amazonegebied speelt hierbij een belangrijke rol. Er zit veel CO2 in de bossen opgeslagen, onder meer in bomen en houtskool. Als dat vrijkomt door het te verbranden, heeft dat een grote impact. Daardoor kan de aarde nog verder opwarmen.

Bolsonaro

Tijdens de termijn van de vorige president Bolsonaro nam de ontbossing nog sterk toe. Hij verlaagde het budget dat er was voor de handhavingsautoriteiten met 90 procent, of trok zelfs bevoegdheden in.

Lula was van 2003 tot 2010 ook al president van Brazilië. Toen wist hij de houtkap in het Amazonegebied met 80 procent terug te dringen.