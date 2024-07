Braziliaanse boer krijgt boete van 47 miljoen voor ontbossen Amazone

Een boer in Brazilië moet een boete betalen van omgerekend ruim 47 miljoen euro voor het aanbrengen van schade aan het Amazonewoud. Het is de grootste civiele klimaatzaak ooit in het land.

De boer, Dirceu Kruger, was tussen 2003 en 2016 verantwoordelijk voor het ontbossen van 5600 hectare aan Amazonewoud, in de steden Boca de Acre en Lábrea. Die liggen in de staat Amazonas, in het noordwesten van Brazilië.