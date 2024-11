Duitsland koerst af op vervroegde verkiezingen, Scholz ontslaat minister

Scholz heeft aangekondigd in januari de zogenaamde vertrouwensvraag aan de Bondsdag te willen voorleggen. Het Duitse parlement moet dan bepalen of er nog voldoende vertrouwen is in de regering van Scholz. Afgaand op de huidige steun is dat vertrouwen er niet. In dat geval kunnen er in maart verkiezingen plaatsvinden, zei Scholz.