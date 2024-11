ANP Minister Wiersma

NOS Nieuws • vandaag, 17:43 • Aangepast vandaag, 17:51 Wiersma (BBB): stikstofprobleem vooral aanpakken met miljarden voor innovatie

Als het aan minister Wiersma (BBB, Landbouw) ligt wordt het stikstofprobleem de komende jaren vooral aangepakt door landbouwinnovaties, zoals andere stalsystemen, robotisering en een nieuwe methode om de uitstoot te meten. Ze wil daar ruim 2,2 miljard euro voor vrijmaken.

Dat blijkt een een conceptbrief van de minister, die in bezit is van RTL Nieuws. Daarin schrijft Wiersma hoe ze de vijf miljard euro die bij de kabinetsformatie is afgesproken voor de landbouwsector wil verdelen. Met de aanpak moet de vastgelopen vergunningverlening voor woning- en wegenbouwprojecten worden losgetrokken en de natuur worden hersteld.

Er is nog geen overeenstemming over de plannen binnen het kabinet. Het is de bedoeling dat de voorstellen van Wiersma aanstaande maandag worden besproken in de ministerraad, zeggen ingewijden.

Vrijwillige opkoopregeling

De minister wil een miljard euro steken in een opkoopregeling voor veehouders die vrijwillig willen stoppen met hun bedrijf. Voor mestmaatregelen wil ze een half miljard vrijmaken en voor "overige prioriteiten", zoals het helpen van boeren die buiten hun schuld zonder vergunning zitten (de zogenoemde PAS-melders) 450 miljoen euro.

De maatregelen moeten in de plaats komen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waar het kabinet-Schoof een streep door heeft gezet. Voor dat plan, ingezet door het vorige kabinet, waren de provincies bezig met het maken van plannen om de natuur te herstellen en de stikstofneerslag te verminderen.

Voor het NPLG was nog twintig miljard euro beschikbaar, maar dat budget is geschrapt in de formatie. In plaats daarvan is er nu dus maar vijf miljard euro beschikbaar.

Door het merendeel daarvan te reserveren voor innovatie komt Wiersma tegemoet aan de wens van veel boeren. Toch waarschuwen experts dat veel van die vernieuwingen uiteindelijk minder goed blijken te werken dan eerst gedacht.

Rechtszaak Greenpeace

De minister zei eerst dat ze invulling van haar stikstofaanpak in december bekend wilde maken. Dat ze nu al de eerste contouren wil bespreken in de ministerraad heeft ook te maken met een rechtszaak die Greenpeace heeft aangespannen tegen de Staat.

Die zaak dient volgende week en de milieuorganisatie zal daar betogen dat het kabinet veel te weinig doet tegen het stikstofprobleem. Door nu eerder met voorstellen te komen hoopt Wiersma het tegendeel te bewijzen.