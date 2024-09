ANP De Tweede Kamer debatteert over stikstof

NOS Nieuws • vandaag, 15:46 Oppositie kritisch op schrappen natuurbeleid, ook ongemak bij de coalitie

De oppositie is kritisch op het schrappen van het zogeheten Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) door het nieuwe kabinet. Dat voornemen lekte vandaag uit via de NOS. Wat ervoor in de plaats komt, is nog onduidelijk. Ook bij coalitie-Kamerleden leidt dat tot spanning.

Verschillende Kamerleden spraken in een debat vanmiddag over het weggooien van de oude schoenen terwijl er nog geen nieuwe zijn. "We weten niet eens of er wel nieuwe schoenen komen", zei CDA'er Boswijk.

Het idee achter het NPLG was dat de provincies het beste zelf een samenhangend ruimtelijk plan konden maken om alle milieudoelen te halen. Daarmee zou ook het probleem met de vergunningverlening worden opgelost. Als de natuur wordt verbeterd, mogen er bijvoorbeeld weer vergunningen voor onder meer woningbouw en ondernemingen worden uitgegeven.

Pyromanenpolitiek

De provincies werkten in opdracht van toenmalig minister Van der Wal (VVD) de afgelopen twee jaar hun plannen uit en waren daar al ver mee. Kamerlid Bromet van GL-PvdA noemde het "bestuurlijk vandalisme" dat het kabinet daar nu een streep door zet. Grinwis van de ChristenUnie sprak van "je reinste pyromanenpolitiek". "Mijn kernvraag is: hoe dan wel?"

Coalitie-Kamerlid Van Campen (VVD) zei benieuwd te zijn waar het kabinet mee zou komen, maar benadrukte dat de milieudoelen gehaald moeten worden. "Dat die doelen staan, dat we die zullen halen, en dat rechters ons nationaal en internationaal daaraan zullen houden, daarover is geen twijfel mogelijk."

De VVD'er erkende dat hij het "spannend" vindt of dat het kabinet gaat lukken. Eerder was er nog een stikstoffonds ter waarde van 25 miljard euro, en zelfs toen was het al moeilijk om stappen te zetten in de stikstofcrisis. "Maar blijkbaar zijn er mensen die denken dat het anders kan", zei hij verwijzend naar het kabinet.

NSC-Kamerlid Holman stelde "met zeer veel belangstelling" af te wachten waar het kabinet mee gaat komen. Dat zijn partij er honderd procent vertrouwen in had dat de nieuwe plannen alles gingen oplossen, wilde Holman niet zeggen. PVV-Kamerlid Nijhof-Leeuw zei te hopen dat minister Wiersma van Landbouw (BBB) "doorpakt met nieuw beleid", maar dat moet volgens haar wel "juridisch robuust" zijn.

Paniek zaaien

BBB-leider Van der Plas beschuldigde oppositie-Kamerleden in het debat van paniek zaaien. Volgens haar moet de Kamer wat meer vertrouwen hebben in het kabinet. "Misschien zijn het wel hele goede ideeën."

Van der Plas haalde ook uit naar Kamerleden van voormalig coalitiepartijen die volgens haar veel te kritisch waren terwijl ze er zelf "een zooitje" van hebben gemaakt de afgelopen jaren. "Wij zijn besteld om kritische vragen te stellen", antwoordde Podt van D66. "Ik maak me heel erg zorgen, en ik denk dat mevrouw Van der Plas zich ook zorgen moet maken."

BBB is altijd zeer kritisch geweest over het natuur- en stikstofbeleid. Het huidige kabinet schrapte ook al het budget voor het programma, waar nog ruim 20 miljard euro van over was. Daarvoor kwam een veel kleinere pot geld in de plaats van 5 miljard euro specifiek voor de landbouw en 500 miljoen per jaar voor boeren die natuurmaatregelen nemen. De provincies hadden juist om veel meer geld gevraagd.