Twente mist naast Unnerstall ook Steijn en Hilgers in Europa League-duel met Nice

FC Twente moet het in de Europa League-wedstrijd tegen OGC Nice stellen zonder topscorer Sem Steijn en verdediger Mees Hilgers. Ook keeper Lars Unnerstall reist niet af naar Zuid-Frankrijk, de Duitser is geschorst na zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Lazio (0-2).

Middenvelder Steijn, met acht doelpunten topschutter in de eredivisie, is ziek. Hij ontbrak ook afgelopen weekend al in de gewonnen wedstrijd tegen Willem II. Hilgers werd zaterdag in de rust gewisseld en is niet fit, zo meldt de Overijsselse club.