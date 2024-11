Trekkerverbod bij demonstraties Groningen was terecht

Zo bezetten boeren uit protest tegen de stikstofmaatregelen verschillende kruispunten in Groningen. In oktober 2019 reden ze met een trekker de deur van het Provinciehuis in Groningen binnen. Toen boeren de start- en landingsbaan van vliegveld Groningen Eelde Airport op 2 juli 2020 bezetten met trekkers, was voor Schuiling de maat vol en stelde hij het verbod in. Hij wees er daarbij op dat de start- en landingsbaan ook wordt gebruikt door traumahelikopters.