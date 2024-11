ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:02 Smaakjesverbod voor e-sigaretten houdt stand bij de rechter

Tabaksfabrikant British American Tobacco is er bij de rechter niet in geslaagd om het smaakjesverbod van de overheid voor e-sigaretten van tafel te krijgen. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse Staat het verbod mocht invoeren om de volksgezondheid te beschermen.

Volgens het verbod uit 2020 mogen aan e-sigaretten geen andere smaken worden toegevoegd dan bepaalde soorten tabakssmaak. Dat is vooral omdat jongeren volgens experts en de overheid gevoelig zijn voor andere, met name zoete smaken zoals watermeloen of cola.

British American Tobacco en het daaraan verwante bedrijf Nicoventures vonden het verbod onrechtmatig, maar de schadelijkheid en de aanzuigende werking van zoete smaken in e-sigaretten op jongeren staan volgens de rechtbank voldoende vast.

Vanaf 1 januari mogen er zowel door fysieke als online winkels geen vapes met smaakje meer worden verkocht. Toch blijven jongeren ze gebruiken, schreef NOS Stories eerder dit jaar:

British American Tobacco voerde bij de rechtbank onder meer aan dat het smaakjesverbod in strijd is met het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie, omdat in veel landen de smaakjes niet verboden zijn en volop worden verkocht.

De rechtbank erkent dat het smaakverbod daarop inbreuk maakt, maar zegt dat een inbreuk ter bescherming van de volksgezondheid mag als die "passend, noodzakelijk en evenredig" is. En dat is bij het ingevoerde smaakverbod het geval, stelt de rechtbank.